Задержанный на сутки рейс с Фукуока в Казань вылетел в Россию

Рейс с вьетнамского острова Фукуок в Казань, задержанный на сутки, отправился в Россию с российскими туристами на борту. Об этом заявили в генеральном консульстве РФ в Хошимине, сообщает ТАСС .

Самолет вылетел из международного аэропорта Фукуок в 09:45 по местному времени (05:45 мск).

В генконсульстве добавили, что после получения информации о длительной задержке рейса дипломаты оказывали соотечественникам необходимую поддержку. В частности, они взаимодействовали с туроператорами и миграционной службой аэропорта, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

Ранее рейс VJ6853 авиакомпании VietJet Air должен был отправиться в Казань утром 9 ноября, но его несколько раз переносили.

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