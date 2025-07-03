Беседы, фильмы и маска с ванилью: как снизить стресс у ребенка перед операцией

Перед операцией у детей особое внимание уделяется тревожности, ведь врачам приходится работать сразу с тремя «пациентами»: ребенком и его родителями. Дети боятся остаться без мамы и папы и переживают из-за незнакомой обстановки и возможных неприятных ощущений, сообщил РИАМО заведующий анестезиологическим отделением стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов.

По его словам, если у ребенка был негативный опыт медицинских процедур, страх только усиливается.

«Для снижения детской тревожности мы проводим беседы с родителями и самим ребенком, даем время привыкнуть к обстановке. Современные цифровые технологии — игровые фильмы, которые объясняют малышу, что будет происходить — помогают снизить страх», — пояснил Смирнов.

Как уточнил доктор, ребенок может пройти с родителями до операционной, взять с собой любимую игрушку, анестезия вводится через маски с запахами ванили, банана или клубники, чтобы процесс был менее стрессовым.

Он добавил, что после операции ребенок просыпается в палате, а не в операционной, и как можно скорее получает еду. За храбрость малышей поощряют подарками и книгами — это помогает создать положительный опыт и улучшает восстановление.