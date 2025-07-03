В Одинцовском округе в текущем году модернизируют тридцать контейнерных площадок

В 2025 году в Московской области планируется модернизировать более полутора тысяч контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.

В первую очередь обновляются те КП, на которых Центром управления регионом чаще всего фиксируется перенакопление мусора. На территории Подмосковья к единому стандарту будут вскоре приведены все точки сбора ТКО. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Одинцовском округе в текущем году запланировано обновление 30 контейнерных площадок. Модернизация пунктов сбора ТКО пройдёт в Одинцово, Звенигороде, Голицыно, Кубинке, Кубинке-2, Кубинка-10, поселке ВНИИССОК, селах Акулово, Каринское, Юдино, деревнях Сидоровское, Лапино, Горышкино, Анашкино, Брехово и ряде других населенных пунктов.

В перечень работ входят обустройство подъездных путей для мусоровозов и установка ограждений, предотвращающих разнос мусора. При необходимости проводится расширение КП и увеличение количества баков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.