В Пятигорске 39 человек отравились в кафе

сегодня в 12:07

СК возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска

В Пятигорске после посещения местного кафе отравились 39 человек, 34 из них находятся в больнице. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщает newstracker.ru .

По данным главы города Дмитрия Ворошилова, в инфекционном отделении городской больницы № 2 находятся 34 пациента. Еще пятеро отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Для пострадавших создан резерв коек.

Ранее 31 мая краевое управление Следственного комитета сообщало о 36 пострадавших, из которых 31 человек был госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет. К вечеру число заболевших увеличилось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая профессиональная помощь, врачи в отделении — одни из самых лучших в крае. Постоянно на связи с главным врачом Валерием Вартановым», — сообщил Дмитрий Ворошилов.

Глава города также призвал всех, кто почувствовал недомогание после посещения или доставки еды из этого кафе, обратиться к медикам.

«Недавно сам у них заказывал доставку домой», — добавил он.

Кафе на время проверки временно закрыли. Первые случаи кишечной инфекции зафиксировали 30 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.