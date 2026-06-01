Житель ХМАО взыскал с ТЦ деньги за поврежденную машину

Суд обязал ТЦ в ХМАО компенсировать ущерб из-за схода снега на машину посетителя

Житель Ханты-Мансийского автономного округа добился через суд компенсации от торгового центра после того, как на его автомобиль с крыши сошел неубранный снег, сообщает muksun.fm .

Все произошло в марте прошлого года. Мужчина припарковал автомобиль у торгового центра, когда с крыши здания на машину сошел снег.

В результате удара оказалось разбито лобовое стекло. Также на крыше, капоте и багажнике образовались вмятины.

Владелец автомобиля обратился в суд и потребовал компенсировать расходы на ремонт. Суд удовлетворил иск и обязал торговый центр выплатить деньги за причиненный ущерб.

