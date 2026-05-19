В Подмосковье продолжается прием заявок на День поля

Прием заявок на участие в выставке «День поля Московской области» продолжается в Подмосковье. Мероприятие пройдет 7 августа 2026 года в Дмитровском муниципальном округе на территории деревни Бунятино, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашают сельхозтоваропроизводителей и компании агросектора. Представить разработки и технологии смогут поставщики сельскохозяйственной техники, производители удобрений и средств защиты растений, а также селекционно-семеноводческие предприятия и другие представители отрасли.

Выставка станет площадкой для делового общения и поиска партнеров. Подробные условия участия и контакты оргкомитета размещены на официальном сайте мероприятия.

Организаторами выступают Минсельхоз Московской области и группа компаний «Дмитровские овощи». В деловой программе запланированы тематические сессии по развитию агропромышленного комплекса и внедрению современных технологий. Также пройдет демонстрация сельхозтехники и ярмарка продукции региональных фермеров.

Отдельным событием станет конкурс профессионального мастерства «Пахарь-2026» среди механизаторов агропредприятий Подмосковья. Участники пройдут теоретический этап и выполнят практическое задание по вспашке участков. Победителей определит экспертное жюри. Сроки подачи заявок и условия участия в конкурсе объявят дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.