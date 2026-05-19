В Богородском округе продолжают капремонт центра «Акрихин»

Капитальный ремонт Центра культуры «Акрихин» продолжается в Старой Купавне Богородского округа на улице Большая Московская. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание 1981 года постройки общей площадью 6336,2 квадратного метра обновляют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

Подрядчик выполняет демонтажные, отделочные и кровельные работы. В центре отремонтируют фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование, обновят полы и потолки, установят новые окна и двери.

Кроме того, в учреждение закупят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.