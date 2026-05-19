В Наро-Фоминском округе школьники очистили берег Нары

Экологическая акция «Живая река» прошла 19 мая в Наро-Фоминском округе. Ученики школы № 9 и школы для детей с ОВЗ вместе с сотрудниками завода «Турбодеталь» убрали мусор вдоль берега реки Нары, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции собрали мусор на прибрежной территории: банки, бутылки, картон и фантики. По словам организаторов, чаще всего на берегу остаются ржавые и сломанные мангалы — их здесь настолько много, что, как отмечают волонтеры, можно было бы открыть «музей забытых мангалов». После уборки школьникам вручили памятные сувениры.

Руководитель движения «Зеленый патруль» Елена Павицкая подчеркнула, что экологическое воспитание строится на конкретных делах.

«Воспитание подрастающего поколения — это не разговоры, а реальные поступки», — отметила она.

Акция «Живая река» проводится в округе с 2017 года по инициативе коллектива ХК «Элинар». Сегодня к ней присоединились многие предприятия и образовательные учреждения. За каждым участником закреплен участок берега, за которым необходимо следить в течение сезона.

Эколог, инженер по охране окружающей среды завода «Турбодеталь» Лилия Шипилина участвует в проекте с момента его основания. Она рассказала, что сначала выходила на уборку с ребенком, а теперь в акции задействован весь коллектив предприятия. По ее словам, такие мероприятия позволяют оказывать реальную помощь природе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.