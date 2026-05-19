Посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тыс гектаров в 2026 году

Посевная кампания в Московской области проходит в плановом режиме, а общая площадь сева в 2026 году превысит 525 тыс. гектаров. Объем господдержки растениеводства составит более 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выездное совещание по вопросам весенних полевых работ прошло в муниципальном округе Серебряные Пруды. В нем приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин и председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян. Участники также осмотрели ход посевной на предприятии «СП «Нива», входящем в агрохолдинг «ОСП агро».

«Весенние полевые работы в Московской области идут в плановом режиме. Мы видим устойчивую динамику по увеличению посевных площадей и высокий уровень технической готовности. В этом году увеличивается государственная поддержка растениеводства — общий объем финансирования превысит 1,4 млрд рублей», — отметил Виталий Мосин.

В министерстве уточнили, что посевная площадь в 2026 году вырастет почти на 9 тыс. гектаров по сравнению с 2025 годом. Увеличивается доля яровых зерновых, картофеля и кормовых культур. Состояние озимых оценивается как стабильное — большая часть посевов находится в хорошем состоянии.

Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля закрыта полностью. Доля отечественных семян достигает 75%. В работах задействованы около 4 тыс. тракторов, более 900 культиваторов и порядка 700 сеялок. Энергообеспеченность составляет почти 185 лошадиных сил на 100 гектаров при среднем показателе по России 155,3.

По итогам 2025 года сбор зерновых и зернобобовых в регионе вырос на 17% и достиг 619 тыс. тонн, масличных — на 19% до 140,5 тыс. тонн, картофеля — на 5% до 375,8 тыс. тонн. Московская область сохраняет лидерство по производству овощей защищенного грунта. В 2026 году ожидается дальнейший рост по основным направлениям растениеводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.