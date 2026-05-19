Более тысячи сотрудников МосОблЕИРЦ навели порядок в 56 округах Подмосковья на субботниках

В апреле сотрудники МосОблЕИРЦ из Балашихи, Жуковского, Котельников, Лыткарино, Люберец, Раменского, Реутова, а также из центрального офиса вышли приводить в порядок набережную реки Пехорка. Им удалось собрать 2,5 т отходов: пластик, шины, металлолом, бутылки, бытовой мусор. К вечеру берег заметно преобразился, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Субботник прошел с настоящей спортивной страстью: команды соревновались в объемах собранного мусора, а викторины, конкурсы, розыгрыши подарков и полевая кухня зарядили всех энергией и отличным настроением.

Субботники прошли по всему Подмосковью.

После люберецкого старта акция охватила всю Московскую область. Юристы, IT-специалисты, руководители, менеджеры расчетного центра вышли в парки и скверы, на улицы и набережные — убирать прошлогоднюю листву и мусор, очищать берега, приводить в порядок клумбы и высаживать цветы.

«В Луховицах, Коломне и Озёрах мы убрали территорию вокруг клиентских офисов, посадили цветы, и теперь приятно не только зайти в офис, но и просто пройти мимо. На субботники с радостью выходят все сотрудники, это - повод сделать доброе дело вместе, провести генеральную уборку после зимы», — поделилась начальник управления «Коломна» МосОблЕИРЦ Мария Михайлова.

В Электростали акцию поддержала городская администрация: участникам выдали грабли, перчатки, мешки для мусора. Улица возле офиса МосОблЕИРЦ за несколько часов стала безупречно чистой.

«Мы убираем одну и ту же улицу дважды в год, весной и осенью. И видим, что с каждым годом мусора все меньше. Несколько лет назад собирали по 50 мешков, в этом году — 20. Где чисто, там и мусорят меньше», — отметила начальник управления «Электросталь» МосОблЕИРЦ Лилия Суркова.

МосОблЕИРЦ проводит субботники уже более десяти лет. Эта дружная весенняя традиция объединяет людей и делает Подмосковье светлее и уютнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.