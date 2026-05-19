Экономист объяснила появление «вакансий-пустышек»

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что «вакансии-пустышки» создают для мониторинга ситуации на рынке труда, сообщает NEWS.ru .

Так называемые «вакансии-пустышки» работодатели размещают не только для реального найма, но и для сбора информации о конкурентах. По словам доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, особенно активно такую практику применяют в периоды нестабильности.

«В условиях турбулентности на рынке труда рекрутеры создают подобные объявления, чтобы отслеживать ситуацию: понимать, какие компенсации предлагают конкуренты, каковы их требования к кандидатам и уровень необходимых компетенций. Полученные данные помогают выстраивать политику удержания сотрудников, а иногда — искать замену текущему специалисту», — сказала Иванова-Швец.

Экономист отметила, что формально при открытии вакансии поиск действительно начинается. Однако объявление может касаться потенциальной позиции: например, когда сотрудник планирует уволиться, но в итоге остается в компании. При этом вакансия уже опубликована и на нее поступают отклики.

