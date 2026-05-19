Кондитер объяснил, как отличить настоящий шоколад от подделки

Основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян рассказал, что качественный шоколад можно определить по составу: на первом месте должны быть какао-бобы, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, именно порядок ингредиентов указывает на натуральность продукта. Если в списке первым указан сахар, такой шоколад лучше не покупать.

«В составе настоящего качественного шоколада на первой позиции всегда указаны какао-бобы. Если же сначала вы читаете „сахар“, такое изделие лучше обходить стороной. Это дешевая и третьесортная продукция. Обычно подобный десерт бывает более приятным на вкус для многих людей — из-за отсутствия горчинки, которую ему придают именно какао-бобы. Вот только на натуральность данный шоколад претендовать точно не может», — предупредил Хачинян.

Кондитер добавил, что вторым ингредиентом должно быть какао-масло. Если вместо него производитель использует пальмовое или кокосовое масло, это снижает качество продукта и может негативно сказаться на здоровье.

