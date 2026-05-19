В Нижнем Новгороде нашли калифорнийского трипса в капусте

С 1 по 18 мая управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии проверило 88 партий свежих овощей и фруктов, ввезенных из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Под контроль попали более 928,3 тонны овощей — картофель, томаты, белокочанная и пекинская капуста, батат — и 166,7 тонны фруктов, включая виноград, арбузы, манго, абрикосы и нектарины. Поставки шли из Чили, Бразилии, Коста-Рики, Китая, Узбекистана, Кот-д’Ивуара, ЮАР, Азербайджана и Египта. Из Киргизии, Белоруссии и Казахстана ввезли еще более 357 тонн продукции, в том числе клубнику, семенной картофель и муку.

При досмотре партии пекинской капусты весом 19,9 тонны из Казахстана специалисты обнаружили карантинный объект — западного калифорнийского (цветочного) трипса (Frankliniella occidentalis Pergande). Наличие вредителя подтвердили в Нижегородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По решению владельца зараженную продукцию направили на обеззараживание. Западный цветочный трипс включен в перечень карантинных объектов Минсельхоза РФ и относится к ограниченно распространенным на территории страны.

