«У нас второй пилот чуть-чуть подгорел»: командир Ан-2 рассказал о ЧП в Якутии

Самолет Ан-2 вылетел из аэропорта поселка Теплый Ключ для мониторинга пожароопасной обстановки. На борту находились члены экипажа и сотрудники лесоохраны. Через несколько минут после взлета пилот сообщил о неисправности и развернул судно обратно, однако дотянуть до аэродрома не удалось — самолет сел в редколесье и загорелся.

«Мы взлетели, буквально через пять минут началось падение давления масла с ростом температуры масла. Доложили об этом диспетчеру, развернулись обратно. Но не долетели. Двигатель остановился. Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье. Но удар все равно был об деревья. Сразу же такое пламя полыхнуло, что, я думаю, что самолет сгорел полностью», — рассказал Георгий.

По словам пилота, при посадке бак могло пробить деревом, из-за чего топливо попало на горячие трубы. Перед снижением он отключил зажигание и бензопитание.

«У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьезных травм нет. Я нормально себя чувствую. Но у меня ожоги лица, рук, ног. Я просто самый последний выскакивал, сидел дальше всех. Но стоит сказать, что все друг другу помогали. Народ подготовленный. Посадку можно назвать благополучной. Слава богу, все живы и здоровы», — объяснил командир корабля.

