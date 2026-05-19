Воробьев проверил ход реконструкции Центральной площади в Одинцове

В Одинцове близится к завершению масштабная реконструкция Центральной площади — любимого места отдыха горожан. Проект делали с учетом пожеланий жителей. Работы начались летом 2025 года, а закончить их планируют уже осенью 2026-го, об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ход реконструкции лично проверил Воробьев. Он пообщался с местными жителями и отметил, что Одинцовский округ — один из самых крупных в регионе. Глава региона подчеркнул, что важно создавать пространства под запросы людей: кафе, детские и спортивные зоны.

«Одинцовский округ — один из самых больших в Подмосковье по численности населения, и за последние годы здесь был реализован ряд знаковых проектов. Видим, что посещаемость парков и других общественных пространств растет. Это и Новая Трехгорка, и „Лазутинка“, и Масловский лес, и парк Малевича, и Центральная площадь. Важно, чтобы в парках находилось место и малому бизнесу, и всему, что востребовано жителями. Видим запрос и на кафе, и на детские площадки, и на спортивные дисциплины — будь то лыжи или велосипеды. Мы хотим, чтобы каждый объект создавался в той логике, которую ждут жители», — сказал Воробьев.

На площади появятся новые игровые и спортивные площадки, мини-футбольное поле, зона для волейбола, уличные тренажеры, скейт-парк и воркаут. Также откроются павильоны для мастер-классов и кафе.

Особое внимание уделят набережной и пруду, который местные называют «баранкой». Водоем расчистят, заменят фонтан и создадут комфортную прогулочную зону. Рядом обустроят парковку на 110 машин.

