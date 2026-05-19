Политолог Блохин объяснил, почему Макрон до сих пор не позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон, обещавший позвонить Владимиру Путину, так и не сделал этого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что французский лидер «так и не дошел до телефонной трубки».

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что заявления о звонке звучали в периоды, когда в Европе усиливалось стремление к нормализации отношений с Россией.

«Ну, просто там все как бы такими циклами развивается. Есть моменты притяжения, желания нормализовать отношения с Россией. В такой период Макрон делает заявление, что позвонит Путину. Но когда мы видим, что Европа выделила Украине 90 миллиардов евро, когда мы видим, что Украина на эти деньги организовала атаку беспилотников, то мы видим, что уже у Европы пропало желание вести переговоры. Макрон все считывает довольно-таки четко и действует как маятник. Сейчас мы видим, что в реальности ни у Украины, ни у Франции, ни у Европы нет желания реально вести переговоры с Россией. Макрон пытается быть неким неформальным лидером Европы, предугадать, куда дальше Европа пойдет. Но вот он промахнулся: звонок потерял свою актуальность для него», — отметил он.

Макрон заявлял о подготовке телефонного разговора с президентом России в феврале 2026 года.

