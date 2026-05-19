Это иллюзия: эксперт опроверг миф об экономии при отключении горячей воды

Тезис о снижении платежей за ЖКУ при отключении горячей воды — экономическая иллюзия. Снижение расходов в одной квитанции мгновенно перекрывается ростом в другой. Об этом РИАМО сообщил экономист Илья Палкин.

Централизованное горячее водоснабжение дешевле за счет эффекта масштаба на ТЭЦ. При переходе на автономный обогрев себестоимость ресурса резко возрастает. Чтобы нагреть один кубометр ледяной воды бойлером, потребуется около 50 кВт. ч. электроэнергии.

«В пересчете на средние тарифы этот кубометр обойдется потребителю в полтора-два раза дороже, чем поставка готовой горячей воды. Нагрев кастрюль на газовой плите кажется дешевым, но КПД конфорки ничтожен: колоссальная доля тепла рассеивается в воздухе. Это неизбежно повышает температуру на кухне, заставляя людей включать кондиционеры или вентиляторы, что снова крутит счетчик», — сказал экономист.

По словам эксперта, если добавить скрытые издержки на амортизацию водонагревателей, становится очевидно: совокупная финансовая нагрузка на домохозяйство не падает, а существенно возрастает.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что при плановом отключении горячей воды на 10-14 дней платеж в квитанции может снизиться на 33-47%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.