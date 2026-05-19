Платеж упадет на 47%: в ГД объяснили, как сэкономить на отключении горячей воды

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что при плановом отключении горячей воды на 10-14 дней платеж в квитанции может снизиться на 33-47%, сообщает РИА Новости .

«Согласно действующему законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения», — объяснил Кошелев.

Процесс фиксации отсутствия горячей воды теперь стал проще. Раньше приходилось писать заявление, собирать подписи соседей, а затем подавать документы. С этого перерасчет производят без заявлений. Компании должны самостоятельно фиксировать перерыв в подаче горячей воды и отражать это в квитанциях

«Если отключение было плановым и уложилось в 14 дней, перерасчет все равно полагается, но он уже заложен в тариф и рассчитывается автоматически. Если же воду отключили внезапно и больше, чем на сутки, вы имеете полное право требовать снижения платы, и теперь УК должна сделать это сама», — заключил Кошелев.

