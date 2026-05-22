Дизайнер Боровская назвала способы охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская рассказала, как снизить температуру в квартире без кондиционера и какие решения действительно работают в жару.

Мария Боровская подчеркнула, что защиту от жары нужно начинать с окон. Внутренние шторы малоэффективны, поскольку стекло нагревается и отдает тепло в помещение.

«Внутренние шторы здесь малоэффективны, так как стекло все равно нагревается и отдает жар внутрь. Гораздо лучше работают внешние маркизы или зеркальная термопленка, которая отражает лучи до того, как они пройдут сквозь стекло. Если нет возможности изменить фасад, используйте плотные шторы с отражающим слоем, создавая между ними и окном воздушную прослойку», — посоветовала Мария Боровская.

Дополнительный нагрев создают бытовые приборы и текстиль. Эксперт рекомендовала заменить лампы накаливания на светодиодные и выбирать нейтрально-белый свет. Ковры, пледы и плотные чехлы лучше убрать, отдав предпочтение льну и хлопку.

«Проветривать помещения стоит только в часы, когда температура на улице падает, создавая при этом прямой коридор для сквозняка от окна к двери. Учитывайте, что прохладный воздух всегда скапливается внизу, поэтому в пик зноя спальное место логично переместить пониже. Если вы используете мобильный кондиционер, следите за герметичностью вывода горячего воздуха: шланг должен выходить через специальный уплотнитель, иначе прибор будет впустую охлаждать раскаленный воздух с улицы», — объяснила Боровская в эфире радио Sputnik.

В качестве дополнительных мер она предложила использовать влажную ткань перед вентилятором и широколистные комнатные растения, которые увлажняют и охлаждают воздух.

