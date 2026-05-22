В Подмосковье отмечают день биоразнообразия

Всемирный день биологического разнообразия отмечают 22 мая в Подмосковье, где создано 264 особо охраняемые природные территории и охраняются 680 видов флоры и фауны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день биологического разнообразия учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Он призван напомнить о необходимости сохранять исчезающие виды растений и животных, уникальные экосистемы и природные ресурсы.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что регион отличается высоким уровнем биологического разнообразия.

«С точки зрения биологического разнообразия Подмосковье является уникальным регионом. Здесь встречаются самые разные типы ландшафтов и природных сообществ — от сфагновых болот и таежных ельников на севере до богатых дубрав и остепненных участков на юге. Это обуславливает разнообразие растительного и животного мира. Чтобы сохранить его, министерство ведет постоянную работу по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий», — отметил Фирсов.

Сегодня в регионе создано 264 особо охраняемые природные территории. Под охраной находятся уязвимые экосистемы и 680 объектов животного и растительного мира.

Министерство также проводит постоянный мониторинг состояния флоры и фауны. Особое внимание уделяется редким и уязвимым видам, занесенным в Красные книги России и Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.