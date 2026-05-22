Бизнес жениха Анны Семенович Дениса Шреера показал убыток в 659 тыс руб

Компания «Аффлатус», принадлежащая жениху Анны Семенович Денису Шрееру, по итогам 2025 года получила убыток 659 тысяч рублей при нулевой выручке, сообщает Газета.ru .

Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2025 году фирма не заработала выручки и завершила год с убытком 659 тысяч рублей. Ранее компания находилась в процессе ликвидации, однако в апреле 2026 года ее статус изменился на «действующая».

Также был обновлен основной вид деятельности. Если раньше ООО «Аффлатус» занималось оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, то теперь специализируется на складировании и хранении.

Сейчас «Аффлатус» — единственный актив Шреера в России. До знакомства с Анной Семенович предприниматель входил в число учредителей пяти компаний. Три из них ликвидированы, из двух других он вышел в 2024 году.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» заявляла, что избранник зарабатывает больше нее и делает дорогие подарки. При этом предложение руки и сердца пока не последовало. Шреер объяснял это продолжающимся разводом, который, по последним данным, уже завершен.

