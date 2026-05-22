Генеральный директор Rutube Tech Данила Овчаров сообщил, что ежедневная аудитория Rutube превысила 20 млн человек. Это почти в 10 раз больше, чем у самого популярного телеканала, сообщает Газета.ru .

Данила Овчаров на конференции ЦИПР-2026 рассказал, что на старте платформу ежедневно посещали 60 тыс. человек, сейчас — более 20 млн. По данным Mediascope за 2025 год, самый популярный телеканал «Россия 1» смотрели 2,55 млн зрителей в день.

«Я не особо поддерживаю такую категоричность. Мы все-таки с вами говорим о разных способах медиапотребления. Отмечу лишь, что мы в том числе фиксируем интерес пользователей к телевизионному контенту на нашей площадке, где растет доля смотрения ТВ. Да, и если мы заговорили о большом экране, то здесь пользователи Rutube все чаще выбирают формат длинных видео или эфирный контент телеканалов, который смотрят на устройствах Smart TV», — отметил Овчаров.

По его словам, в апреле месячная аудитория сервиса составила 82,2 млн человек, дневная — 20,1 млн. За месяц пользователи провели на платформе 595,3 млн часов, а число просмотров достигло 4,7 млрд.

Сейчас на Rutube размещено почти 5 млн каналов, библиотека насчитывает более 442,3 млн видео. Ранее большинство россиян выбирали VK Видео, тогда как Rutube занимал вторую позицию с 49%.

