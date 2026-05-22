Москвич представился полицейским и изнасиловал девушку в «Сокольниках»

В Москве предъявлено обвинение местному жителю 1984 года рождения. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки в парке «Сокольники», сообщила пресс-служба столичного СК.

Кроме того, злоумышленнику вменяют подделку и использование поддельных документов. По версии следствия, преступление было совершено вечером 18 мая 2026 года.

Злоумышленник предъявил незнакомой девушке поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Он предложил ей помочь в выявлении распространителей наркотиков на территории парка. Для конспирации, как заявил лжеполицейский, девушка должна была изображать его спутницу. Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая согласилась.

После этого фигурант совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. В настоящее время с ним проведены необходимые следственные действия.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого на время разбирательства. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

