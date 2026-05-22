Мосгортранс: пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве получат страховые выплаты

Мосгортранс проверяет ДТП с автобусом на Ереванской улице в Москве

На востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Происшествие случилось 22 мая около 12:00 на Ереванской улице в районе дома 8. Там столкнулись грузовой автомобиль и автобус 850-го маршрута.

По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на стоящий грузовик. В результате аварии никто не погиб. Точные причины происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Мосгортранс проводит собственную служебную проверку по факту случившегося. Ситуацию взял на личный контроль генеральный директор предприятия Николай Асаул. Перевозчик уже связывается с пострадавшими, чтобы оказать им поддержку и помочь оформить документы для получения страховых выплат.

По итогам проверки будут приняты все необходимые меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

В Мосгортрансе подчеркнули, что безопасность пассажиров и других участников дорожного движения остается главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом и самосвалом травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Водитель пассажирского транспорта оказался зажатым в кабине.

