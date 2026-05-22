В Кремле назвали ложью слухи о конкретных сроках завершения спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с Bloomberg опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы установил сроки завершения боевых действий на Украине. Один из источников СМИ говорил, что политик якобы хочет закончить конфликт к концу 2026 года, если ВСУ покинут Донбасс, сообщает РБК .

Собеседник Bloomberg также добавил, что Россия планирует достигнуть масштабного соглашения с ЕС в сфере безопасности. Оно должно фактически признать новые регионы за РФ.

В материале Bloomberg отмечают, что Киев не смог добиться стратегических целей. Украине не вернула территории и таким образом не стала ближе к подписанию приемлемого мирного соглашения.

В марте Путин говорил, что ВСУ временно держат под контролем примерно 15-17% территории Донецкой Народной Республики. Позднее в Кремле отметили, что территориальные разногласия с Киевом заключается в «считанных километрах».

