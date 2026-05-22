Школьник после экскурсии на скотобойню может начать писаться по ночам

«Мне кажется, что подобное мероприятие несет в себе большие риски для психики не только ребенка, но и некоторых взрослых. Есть такое понятие как сверхчувствительные люди, доказано, что в популяции их порядка 20%. Для таких людей увидеть подобные кадры, тем более вживую, может быть реальной травмой, которая может в последствии вызывать даже посттравматическое стрессовое расстройство. Конечно, у всех психика разная, ресурсы психики разные, но рисковать вообще нецелесообразно», — сообщил Никулин.

Он отметил, что посещать подобные экскурсии стоит с согласия людей, и только после того, как им исполнилось 18 лет. Так как очень тяжело прогнозировать, какие последствия могут наступить для неокрепшей психики ребенка. В том числе психосоматические, как например, потеря сна или даже энурез.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в Красноярском крае школьников сводили на скотобойню в качестве экскурсии. Причем часть детей отказалась заходить в разделочные цеха, а напоследок некоторые школьники согласились сделать общее фото на фоне висящих свиных туш. В самой школе детей назвали «слишком чувствительными и ранимыми».

