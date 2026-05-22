В Подмосковье наградили координаторов «Движения Первых»

Церемония награждения муниципальных координаторов «Движения Первых» и проекта «Навигаторы детства» прошла 21 мая в Подмосковье. Благодарности министерства образования получили 31 специалист за вклад в развитие воспитательной среды, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За высокую социальную активность отмечены 16 сотрудников регионального отделения «Движения Первых» и 15 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их наградили за вклад в формирование единого воспитательного пространства в регионе.

«Движение Первых» реализует в Подмосковье проекты, направленные на вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность. В 2025 году к проекту «Именами Героев» присоединились почти 250 человек, а программа «Лидеры Подмосковья» объединила более 450 участников. Во время каникул проходит программа по популяризации движения: в 2025 году она охватила свыше 11 тыс. детей, в первую неделю каникул 2026 года — более 5 тыс. человек.

Цифровой проект «Первые. Ключ безопасности» посвящен повышению цифровой грамотности. С осени 2025 года вышло 20 серий, которые суммарно набрали более 85 тыс. просмотров. Проект «Добрые каникулы с Первыми» за год охватил более 40 социальных учреждений, а конкурс «Секреты дружного класса. Родители Первых» в 2026 году объединил 2 734 команды.

Федеральный проект «Навигаторы детства» включает более 1 тыс. мероприятий ежегодно — от «Разговоров о важном» до профориентационных и патриотических акций. В них участвуют школьники, студенты и родители, развиваются волонтерские, медиа-, спортивные и туристические клубы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.