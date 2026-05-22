В Подмосковье начался отбор на именные педстипендии

В Московской области стартовал конкурсный отбор на получение именных стипендий для студентов педагогических специальностей на 2026/27 учебный год. Заявки принимаются до 15:00 1 июля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты с высокими достижениями в сфере педагогического образования могут претендовать на стипендии имени А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского и Н. М. Карамзина. Организатором выступает Минпросвещения России, оператором — Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

К рассмотрению принимаются достижения за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года. Участвовать не могут студенты, которые завершают обучение в текущем году. Победителей утверждают приказом Минпросвещения России, информация будет опубликована на официальном сайте ведомства. Подробные условия и перечень документов размещены на федеральном портале.

Программу именных стипендий Минпросвещения России запустило в 2025 году.

«Она направлена на поддержку талантливой молодежи, мотивацию будущих педагогов и повышение престижа профессии учителя», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Конкурсная комиссия отбирает по десять человек на каждую из пяти стипендий. Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года. В настоящее время Минпросвещения России является учредителем 36 педагогических вузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.