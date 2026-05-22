По всей России заработала система пуш-оповещений для поиска пропавших людей

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» и торговая сеть «Пятерочка» расширяют сотрудничество и запускают систему адресных пуш-уведомлений о поисках пропавших людей. Теперь покупателям магазинов «у дома», располагающихся неподалеку от места исчезновения человека, в мобильном приложении будут приходить сообщения.

Функция оповещений о пропавших людях работает на базе платформы «Проактивная забота». Всплывающие уведомления включают информацию от отряда «ЛизаАлерт» и содержат активную ссылку на сайт поискового отряда, где размещены подробная ориентировка и снимок пропавшего.

«Люди привыкли видеть объявления о поиске на столбах и остановках, но в современном ритме их легко не заметить. Наш проект переносит эту информацию туда, куда люди смотрят чаще всего — в экран смартфона. Когда сообщение приходит в мобильном приложении, его сложно пропустить. В таких делах критически важно время: чем больше жителей района оперативно узнают о пропавшем, тем выше шансы найти его живым. Мы не заменяем традиционные методы поиска, а дополняем их современными цифровыми инструментами, чтобы максимально быстро оповещать тех, кто действительно может помочь», — отметил руководитель продукта «Проактивная забота» розничной торговой компании Евгений Лавровский.

Согласно статистике, каждый год в России пропадает около 200 тыс. человек. Более 80% из них находят живыми — и это во многом заслуга поисковых отрядов, а также помощи неравнодушных людей. Новый проект торговой сети призван расширить арсенал средств для розыска. В таких ситуациях крайне необходимо как можно быстрее предупредить всех, кто мог оказаться поблизости и заметить человека.

Технологию уже опробовали в пяти городах Московской области, где поиски завершились успешно. Уведомления получили 50 тыс. пользователей мобильного приложения торговой сети.

На первом этапе сообщения станут приходить покупателям, которые за последние двое суток посещали магазины данной сети — в месяц это примерно 2 млн человек. В перспективе, если клиенты поддержат инициативу, период информирования планируется расширить до 4–6 дней. В итоге количество людей, получающих сигналы от поисковиков, вырастет в 2–3 раза.

«Это невероятно сильный инструмент. Просто представьте: до 40% людей мы сейчас находим благодаря обычным бумажным ориентировкам. Люди видят фотографию, вспоминают, замечают, сообщают важную информацию. А такие технологии позволяют делать это намного точнее — попадать именно в того человека, который действительно мог видеть пропавшего. Это уже совершенно другой уровень профилактики и поиска. Спасибо нашему партнеру за готовность пробовать новое и помогать нам делать поиски эффективнее», — сказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.

Новая инициатива стала продолжением многолетнего партнерства торговой сети и отряда «ЛизаАлерт». Первый совместный шаг — создание «Островков безопасности», которые действуют в каждом магазине сети с 2019 года. Любой дезориентированный или заблудившийся человек может обратиться к персоналу и получить квалифицированную помощь. Благодаря этому проекту только за первые четыре месяца текущего года домой смогли вернуться 400 детей и взрослых, а за все время работы помощь оказали боле 8,5 тыс. человек.