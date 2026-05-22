Диетолог Русакова оценила завтрак Кейт Миддлтон

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, может ли завтрак из овсянки и зеленого смузи быть полноценным. По ее словам, такое меню требует дополнений, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, овсянка и зеленый смузи часто воспринимаются как основа полезного завтрака. Однако их ценность зависит от состава и индивидуальных потребностей организма.

Овсянка содержит сложные углеводы, клетчатку, витамины группы B и микроэлементы.

«Эти компоненты благотворно влияют на углеводный и липидный обмен, поддерживают работу пищеварительной системы и дают длительное чувство сытости. Тем не менее в овсянке содержится недостаточно белка, а растительный белок не может полностью покрыть потребности организма по аминокислотному составу», — отметила Русакова.

Зеленый смузи богат витаминами, антиоксидантами и растительными волокнами.

«Он поддерживает иммунитет, способствует мягкому очищению организма и помогает поддерживать водный баланс. Однако в таком напитке обычно мало белков и жиров, а также может не хватать ряда важных микроэлементов», — предупредила врач.

Диетолог подчеркнула, что вместе эти продукты могут быть частью сбалансированного рациона, но по отдельности не обеспечивают организм всем необходимым. Она добавила, что рацион следует подбирать с учетом состояния здоровья и индивидуальных целей.

