Росгвардия задержала стрелявшего в Дрожжино в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего жителя Дмитрова, открывшего стрельбу из пневматического пистолета на улице Южной в поселке Дрожжино. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В правоохранительные органы обратились жители поселка Дрожжино. Они сообщили, что на улице Южной слышны выстрелы и крики.

На место незамедлительно прибыли сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Они установили, что 25-летний житель Дмитрова, находясь в компании знакомых, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в общественном месте.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.

«Я открыл стрельбу ради шутки», — пояснил задержанный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.