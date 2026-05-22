Мособлгаз включил СНТ «Заря» в Лосино-Петровском в программу газификации

СНТ «Заря» в границах Лосино-Петровского вошло в программу социальной газификации. Жителям рассказали о сроках строительства сетей и порядке подачи заявок на подключение, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Решение о включении садоводческого товарищества в программу приняли по итогам встречи жителей с представителями АО «Мособлгаз», организованной по инициативе членов СНТ. Строительство газовых сетей до границ участков запланировано на 2029 год. Общая протяженность сетей составит около 3 км.

Подать заявку на подключение и начать подготовку домовладений к приему газа можно уже сейчас, не дожидаясь завершения строительства. Специалисты компании разъяснили порядок оформления документов и этапы подготовки домов.

Заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Восток» Владимир Савич напомнил о трех критериях участия в программе.

«Садовое товарищество должно находиться в границах газифицированного населенного пункта. Решение об участии принимается на общем собрании членов СНТ. Домовладение должно быть зарегистрировано, а у владельца оформлены правоустанавливающие документы на участок и дом», — пояснил Савич.

Отдельно специалисты рассказали о мерах социальной поддержки. Многодетные семьи, участники военной операции и их родственники могут полностью бесплатно провести газификацию дома при условии, что льготник является собственником и зарегистрирован в этом доме. Заявку на льготную газификацию необходимо подать через региональный портал Московской области.

Для организации аналогичной встречи в других округах можно обратиться по электронной почте vopros@mosoblgaz.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.