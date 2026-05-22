В Красногорске Подмосковья достроят котельную к концу 2026 года

Строительство автоматизированной котельной мощностью более 170 МВт завершают в ЖК «Большое Путилково» в Красногорском округе. Объект обеспечит теплом строящиеся корпуса жилого комплекса, завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Котельную возводят параллельно со строительством жилых домов в составе комплекса. Сейчас в ЖК одновременно строят четыре дома, многоуровневый паркинг на 603 машино-места, локальные очистные сооружения и другие объекты инженерной инфраструктуры. Котельная станет ключевым элементом системы теплоснабжения новых корпусов.

Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход строительства. По данным проверки, строительная готовность объекта составляет 80%. На площадке продолжают монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Застройщиком выступает компания «Самолет-Путилково». Ввести объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.