В Раменском музее открылась выставка фотографа Башкина

Фотовыставка путешественника Георгия Башкина «Прекрасное далеко» начала работу в Раменском историко-художественном музее. В экспозиции представлены снимки, сделанные во время поездок по востоку России. Открытие с участием автора пройдет 23 мая в 14:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции собраны фотографии, созданные во время путешествий по Магадану, на Чарские пески и остров Сахалин. Посетители увидят северные пейзажи, природные ландшафты и редкие уголки с суровым климатом и первозданной природой.

Георгий Башкин выбирает для съемок труднодоступные места с особой энергетикой. Он тщательно выстраивает каждый кадр, стремясь передать атмосферу и ощущения от пребывания в этих точках. Автор одинаково внимателен к масштабным панорамам и деталям — в работах можно рассмотреть каплю росы, фактуру коры и узоры инея.

Торжественная встреча с фотографом состоится 23 мая в 14:00. Выставка будет работать до 16 августа. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

