Массовая драка на свадьбе в Москве: задержаны более 30 человек

Торжество отмечали в местном кафе. Однако гости что-то не поделили — между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчины вышли на улицу. Там они устроили драку, в которой приняли участие несколько десятков человек.

В Сети появились кадры, как мужчины выбегают на улицу и набрасываются друг на друга. Также на видео можно заметить женщину, которая пытается остановить враждующих, но у нее ничего не выходит: мужчины продолжают агрессивно нападать друг на друга.

В результате драки никто не пострадал, но полиция задержала более 30 человек. В ГУ МВД России по Москве добавили, что задержанные — приезжие граждане других стран в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 из них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Еще на троих оформили административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Одного иностранца выдворили из РФ. Также еще шесть человек попали под уголовные дела по статье о хулиганстве.

