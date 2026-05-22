В Подмосковье 240 владельцев передали газовые сети через онлайн-сервис

В Подмосковье владельцы частных газопроводов могут передать объекты в собственность региона через электронный сервис на портале госуслуг. С момента запуска услугой воспользовались уже 240 граждан и организаций, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Электронный сервис разработали министерство имущественных отношений Московской области и АО «Мособлгаз». Он позволяет полностью пройти процедуру онлайн — от подачи заявления до получения официального уведомления о результате. Пользователь может отслеживать статус обращения в личном кабинете, что исключает необходимость личных визитов в ведомства.

Программа консолидации направлена на объединение частных газовых сетей в единую систему. После передачи обслуживание и эксплуатацию берет на себя АО «Мособлгаз», что повышает безопасность и снижает риск аварий. Собственники освобождаются от уплаты налога на имущество, заключения ежегодных договоров на техобслуживание, а юридические лица — от регистрации опасных производственных объектов. Расходы на ремонт и устранение аварий также переходят к региону.

Для оформления передачи необходимо заполнить электронную форму на региональном портале госуслуг, подписать заявление и приложить документы, подтверждающие право собственности. Если объект находится в долевой собственности, заявление подписывают все владельцы. До перехода права собственности ответственность за состояние газопровода несет собственник, однако после подписания соглашения обязательства переходят к АО «Мособлгаз». При необходимости процедуру можно отменить до издания распоряжения о приеме имущества в собственность региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.