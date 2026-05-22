В Подмосковье больничный закрывают онлайн без визита в поликлинику

Жители Подмосковья могут дистанционно закрыть больничный лист через телемедицинскую консультацию без посещения поликлиники. Решение принимает врач по итогам онлайн-приема, а документ автоматически появляется в системе и на Госуслугах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Внедрение телемедицины в повседневную практику повышает доступность медицинской помощи. Пациенты, находящиеся на больничном, могут получить консультацию врача через защищенные онлайн-платформы и при улучшении состояния завершить лечение дистанционно. Это позволяет сэкономить время и снизить нагрузку на поликлиники.

«Для оформления закрытия больничного пациенту достаточно записаться на телемедицинскую консультацию со специалистом. Во время онлайн-приема он оценивает состояние здоровья, задает необходимые вопросы и, если выздоровление подтверждено, закрывает больничный лист. Документ автоматически поступает в систему и становится доступен работодателю и пациенту в личном кабинете на Госуслугах», — пояснил заведующий взрослой поликлиникой № 2 Дубненской больницы Сергей Деревякин.

Записаться на онлайн-консультацию можно через чат-бот Денис в МАХ, портал «Здоровье», приложение «Добродел:Телемедицина», по телефону 122 или с помощью инфомата в медучреждении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.