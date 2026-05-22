Скутерист столкнулся с грузовиком и погиб в Орехово-Зуевском округе

Утром в пятницу на трассе в Орехово-Зуевском городском округе произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 11:40 на 200-м километре автодороги А-108 МБК. Предварительно, водитель скутера 1998 года рождения производил обгон по обочине, но задел грузовик.

Ведомство публикует кадры с места ЧП. На первом фото изображен грузовик, с которым столкнулся водитель скутера. На другом снимке запечатлен поврежденный скутер, лежащий на земле.

В результате ДТП скутерист получил смертельные травмы и погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали происшествия.

