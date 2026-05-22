Суд в Киселевске осудил мужчину за нападение на инспектора ДПС

Киселевский суд вынес приговор местному жителю за нападение на сотрудника ГАИ

Киселевский суд вынес приговор 29-летнему местному жителю за нападение на сотрудника Госавтоинспекции во время ночной погони. Осужденному назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел ночью 24 сентября 2025 года на улице 50 лет Октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, однако водитель попытался скрыться. Его задержали.

К полицейским подошла группа знакомых нарушителя и потребовала отпустить его. По данным суда, участники конфликта использовали нецензурную брань и применили силу. После отказа инспекторов началась потасовка.

Сотрудники полиции сделали два предупредительных выстрела и применили слезоточивый газ. Во время конфликта 29-летний мужчина применил удушающий прием и толкнул инспектора в грудь.

Вину подсудимый не признал. Однако записи видеорегистраторов подтвердили его причастность к нападению. Помимо принудительных работ, осужденный выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

