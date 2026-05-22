Суд в Киселевске осудил мужчину за нападение на инспектора ДПС
Киселевский суд вынес приговор 29-летнему местному жителю за нападение на сотрудника Госавтоинспекции во время ночной погони. Осужденному назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ, сообщает Сiбдепо.
Инцидент произошел ночью 24 сентября 2025 года на улице 50 лет Октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, однако водитель попытался скрыться. Его задержали.
К полицейским подошла группа знакомых нарушителя и потребовала отпустить его. По данным суда, участники конфликта использовали нецензурную брань и применили силу. После отказа инспекторов началась потасовка.
Сотрудники полиции сделали два предупредительных выстрела и применили слезоточивый газ. Во время конфликта 29-летний мужчина применил удушающий прием и толкнул инспектора в грудь.
Вину подсудимый не признал. Однако записи видеорегистраторов подтвердили его причастность к нападению. Помимо принудительных работ, осужденный выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.