С тростью вместо каблуков: Боня покорила ковровую дорожку в Каннах после травмы

Российская телеведущая и инфлюенсер Виктория Боня стала гостьей знаменитого благотворительного гала-вечера, организованного фондом amfAR в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Перед фотографами знаменитость предстала в изысканном розовом платье макси с жестким корсетным лифом, декорированном пышными воланами и длинным шлейфом, а также тростью, сообщает « Кино Mail ».

Финальным штрихом ее вечернего аутфита стали лаконичные ювелирные изделия с бриллиантами.

Особое внимание публики привлекла необычная деталь. Вместо шпилек Боне пришлось использовать трость.

Незадолго до важного мероприятия теледива сильно повредила ногу во время загородной прогулки в горах. Из-за этого обувь на высоком каблуке носить было нельзя. В своих социальных сетях блогер поделилась, что ей стоило больших усилий подобрать фасон платья.

Несмотря на серьезные физические неудобства, отменять визит на Лазурный Берег звезда не стала. Она отметила, что посещает мероприятие уже в пятый раз и считает его настолько статусным событием в мировой индустрии, ради которого можно согласиться на появление перед камерами даже с костылем.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.