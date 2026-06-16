Аэропорт в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию Транспорт сегодня в 04:54

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.