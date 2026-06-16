Аэропорт в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Отмечается, что, пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее столичный аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы только по согласованию.
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