Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Московский аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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