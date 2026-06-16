Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию Транспорт сегодня в 05:22

Московский аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.