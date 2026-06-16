Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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