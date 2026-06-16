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Силы ПВО отразили атаку еще трех БПЛА, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать воздушную атаку в Москве. На столицу летели 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены еще три БПЛА», — сообщил он на платформе «Макс».

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

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