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В Московском регионе ожидаются гроза и сильные порывы ветра до 15 м/с 16 июня

Днем 16 июня в Москве и области ожидается до 15–17 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а в отдельных районах региона возможна гроза.

Ветер будет дуть с юго-запада. Скорость составит 6–11 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В ночные часы столбики термометров в столичном регионе опустятся до 10–12 градусов. Характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Ночью ветер будет юго-западный. Скорость останется прежней — 6–11 м/с.

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