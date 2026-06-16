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В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

Пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Московского региона Шереметьево. Они временные.

В связи с принятыми мерами столичная авиагавань принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Как подчеркнули в ведомстве, данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Причина подобного формата работы неизвестна.

Утром 16 июня средства ПВО уничтожили три летевших на Москву украинских беспилотника. На месте падения обломков находились сотрудники служб.

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