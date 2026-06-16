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Сотрудник ГАИ разбился на мотоцикле во время погони в Красноярске

В Красноярске сотрудник мотовзвода полка ДПС ГАИ пострадал во время преследования нарушителя. Он попал в ДТП и был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в центре Красноярска. Инспекторы ГАИ попытались остановить водителя на кроссовом мотоцикле без регистрационных номеров.

Однако тот проигнорировал требование, увеличил скорость и начал скрываться. Нарушитель выехал на проспект Мира, улицу с односторонним движением, во встречном направлении. Еще он опасно маневрировал между машинами.

В ходе преследования в районе дома № 110 патрульный мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем Haval. В результате аварии полицейский получил травмы, его доставили в больницу.

По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники полиции ведут розыск скрывшегося мотоциклиста.

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