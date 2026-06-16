Может ли мужчина добровольно отказаться от отцовства? Отвечает адвокат

Мужчина не может добровольно отказаться от отцовства только потому, что не хотел рождения ребенка или изменил свое решение после его появления на свет, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

«В России нет добровольного отказа от отцовства, даже если женщина родила вопреки желанию мужчины. Отказ в одностороннем порядке от родительских прав невозможен, поскольку они возникают с момента рождения ребенка автоматически», — сказала Салигова.

Она добавила, что оспорить свое право на отцовство возможно только в судебном порядке согласно статье 52 Семейного кодекса РФ, если мужчина на самом деле не является биологическим отцом ребенка и может доказать это в суде.

«Для этого необходимо подать иск в суд, собрать доказательства, подтверждающие позицию отца, в том числе путем сдачи теста ДНК ребенка и отца. При вынесении положительного судебного акта суд обяжет органы ЗАГС аннулировать запись об отце», — рассказала эксперт.

Салигова отметила, что из правил есть исключения. Например, ситуация, когда мужчина знал при регистрации ребенка в ЗАГСе, что не является биологическим отцом, но все равно изъявил желание записать себя в качестве отца.

«Сюда же попадает ситуация, когда ребенок был рожден с помощью процедуры ЭКО с согласия двух родителей», — уточнила адвокат.

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