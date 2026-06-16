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60 летевших на Москву беспилотников уничтожены за утро

Средства ПВО сбили еще 25 БПЛА ВСУ, летевших на Москву. Их обломки упали на землю, сообщает в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

Суммарно 16 июня ликвидировали уже 60 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Дроны сбивали в период с 05:40 до 07:56. Больше всего беспилотников сбили утром.

Согласно информации Минобороны РФ, всего за ночь над регионами России ликвидировали 172 вражеских беспилотника.

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