Финалист «Героев Подмосковья» рассказал о практике и сплочении в программе

Финалист программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок поделился впечатлениями от обучения. Он рассказал, что теорию сразу же закрепляли на практике.

По словам участника программы, им показывали все непосредственно на местах. Потапенок отметил, что очень важным оказалось внутреннее наполнение программы.

«То, что нам рассказывали в теории, сразу же закреплялось на практике. Нам показывали все непосредственно на местах. Помимо этого, очень важным оказалось внутреннее наполнение программы — это командообразующие мероприятия. Нас все это очень сильно сплотило», — рассказал Потапенок.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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