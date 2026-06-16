Собчак заставила Моргенштерна* извиниться за обвинения в его проблемах с ОАЭ

Рэпер Алишер Моргенштерн* принес личные извинения журналистке Ксении Собчак после очередных обвинений в ее адрес. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit .

На днях музыкант вновь заявил, что Собчак якобы причастна к его проблемам. Он связал свой вынужденный отъезд из Дубая Объединенных Арабских Эмиратов с деятельностью журналистки.

В ответ на эти выпады Собчак написала рэперу напрямую в личные сообщения. После этого оперативно получила извинения.

Полученную переписку журналистка продемонстрировала певцу Егору Криду, чтобы доказать свою непричастность к неприятностям, с которыми сталкиваются гости ее интервью.

«Что за п****** опять? Я тебе не помогала, ты же это знаешь. Тебя из-за налогов забанили, есть даже документы открытые об этом. Я-то тут причем?» — прочитала Собчак сообщение, которое написала музыканту.

Моргенштерн* ответил утвердительно.

Журналистка поделилась в своих социальных сетях совместным провокационным снимком с Кридом. На опубликованном снимке Ксения и Егор запечатлены стоящими рядом.

При этом телеведущая смотрит на музыканта, а сам артист демонстрирует в камеру средний палец. Как отмечает издание, футболка певца содержит прямую отсылку к тому, кому именно предназначается данный неприличный жест. На ней написано: «фак хейтерс».

*Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.

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